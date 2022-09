Ρωσία: Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και πολιτών που εναντίωνονται στην επιστράτευση στην περιοχή Νταγκεστάν

Η πρώτη επιστράτευση της Ρωσίας μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, που ανακοίνωσε ο Πούτιν την Τετάρτη, έχει προκαλέσει διαδηλώσεις σε δεκάδες πόλεις σε όλη τη χώρα. Η δημόσια οργή φαίνεται να είναι ιδιαίτερα έντονη σε φτωχές εθνοτικές μειονότητες, όπως το Νταγκεστάν, μια περιοχή με πλειοψηφία κατοίκων μουσουλμάνους, που βρίσκεται στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας στον ορεινό βόρειο Καύκασο.

Δεκάδες βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αψιμαχίες μεταξύ κατοίκων με την αστυνομία στην περιφερειακή πρωτεύουσα Μαχατσκαλά σήμερα, καθώς διαδηλωτές φώναζαν «όχι στον πόλεμο».

Ένα βίντεο εμφανίζει μια ομάδα γυναικών να απωθούν έναν αστυνομικό, ενώ πολλά σύντομης διάρκειας βίντεο δείχνουν βίαιες συγκρούσεις, όπως αστυνομικούς να κάθονται πάνω σε διαδηλωτές, καθώς η αστυνομία προσπάθησε να προβεί σε συλλήψεις.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τη γνησιότητα των βίντεο, τα οποία διαδόθηκαν ευρέως σε ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. Το Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με την αστυνομία στο Νταγκεστάν.

Η μη κυβερνητική οργάνωση OVD-Info εξέφρασε ανησυχία για τα πλάνα με «συλλήψεις με πολύ σκληρά μέσα» που σημειώθηκαν στην Μαχατσκαλά.

An important detail. The driving force behind the anti-war protests in Dagestan are women. In this video they bravely fight the police to keep the participants of the protest from being captured. #Makhachkala#mobilizationpic.twitter.com/UkoPJFh1qp