Ρωσία: Σύλληψη τριών υπόπτων μετά από «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» των αρχών στο Νταγκεστάν

«Οι υπηρεσίες ασφαλείας συνέλαβαν τρεις ληστές που σχεδίαζαν μια σειρά από τρομοκρατικές ενέργειες. Στη διάρκεια της επιθεώρησης των χώρων όπου συνελήφθησαν οι εγκληματίες βρέθηκαν αυτόματα όπλα, πυρομαχικά και ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός έτοιμα για χρήση», ανακοίνωσε σήμερα η επιτροπή.

In Makhachkala,Dagestan, Russian Federation the FSB blocked an entire block in the private sector

Three people whom Russian security forces suspect of preparing terrorist attacks were detained in Makhachkala and Kaspiysk

