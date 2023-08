Ρωσία: Συνετρίβη το αεροπλάνο του Γεβγκένι Πριγκόζιν -Νεκρός ο επικεφαλής της Wagner

«Ένα ιδιωτικό αεροσκάφος Embraer Legacy που ταξίδευε από τη Μόσχα προς την Αγία Πετρούπολη συνετρίβη κοντά στο χωριό Κουζένκινο στην περιοχή Τβερ. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 10 άτομα, μεταξύ των οποίων και 3 μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλοι οι επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους», ανέφερε το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο Telegram.

Αναφορές πως είναι όλοι νεκροί

An Embraer Legacy 600 Business Jet going by RA-02795 which is Registered to Leader of the Wagner PMC Group, Yevgeny Prigozhin has reportedly Crashed in the Tver Region of Russia to the Northwest of Moscow resulting in the Death of all 4 who were Onboard; it is currently Unknown… pic.twitter.com/HFeBRKQMUx