Ρωσία: Συντριβή υπερηχητικού βομβαρδιστικού στη Σιβηρία

Το βομβαρδιστικό συνετρίβη σε ακατοίκητη περιοχή, κοντά στην Ιρκούτσκ και στη λίμνη Βαϊκάλη.

Σοβιετικού σχεδιασμού, το Tu-22M, που αναπτύχθηκε στα τέλη των χρόνων του 1960, εκσυγχρονίστηκε επανειλημμένα ως το 1993. Αρχικά προορισμένο για πτήσεις μακράς εμβέλειας, μετατράπηκε σε αεροσκάφος με μέση εμβέλεια, λόγω συμφωνιών με τις ΗΠΑ για τον έλεγχο των εξοπλισμών.

Είναι σε θέση να φέρει κατευθυνόμενες βόμβες, πυραύλους κρουζ και τον υπερηχητικό πύραυλο Κιντζάλ, μεταξύ άλλων. Αεροσκάφη του τύπου χρησιμοποιούνται συχνά για βομβαρδισμούς στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022.

One crew member of the Tu-22M3 bomber, which crashed in East Siberia’s Irkutsk Region on Thursday, has died, Governor Igor Kobzev wrote on Telegram:https://t.co/xw0T69c4fLpic.twitter.com/ajPMrHeaE5