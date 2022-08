Ρωσία: Τα αντιαεροπορικά συστήματα της Σεβαστούπολης ενεργοποιήθηκαν και κατέριψαν αντικείμενο

Σε δήλωση του που αναρτήθηκε στο Telegram, ο διορισθείς από την Ρωσία κυβερνήτης Μιχαήλ Ραζνοζάγιεφ ανέφερε ότι ένα αντικείμενο κατερρίφθη.

Looks like Russian SAMs successfully destroyed...something...above the skies of #Sevastopol this evening. pic.twitter.com/mJhIYzPmkq