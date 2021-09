Ρωσία: Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία πέρασε την κόκκινη γραμμή για τον Πούτιν

Ειδικότερα ο Λουκασένκο κατηγόρησε τις ΗΠΑ επειδή αναπτύσσουν κέντρα στρατιωτικής εκπαίδευσης στην Ουκρανία, τα οποία, όπως είπε, ισοδυναμούν με στρατιωτικές βάσεις.

«Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να λάβουμε κάποιου είδους μέτρα ως απάντηση», δήλωσε ο Λουκασένκο σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA

Τις δηλώσεις Λουκασένκο επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Το θέμα της δυνητικής διεύρυνσης των στρατιωτικών υποδομών του ΝΑΤΟ στο έδαφος της Ουκρανίας επανειλημμένα αναφέρθηκε από τον πρόεδρο Πούτιν», δήλωσε ο Πεσκόφ, ενώ ερωτηθείς για το ποια μπορεί να είναι η απάντηση της Ρωσίας και της Λευκορωσίας σε μια ενδεχόμενη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, είπε, ότι θα είναι «ενέργειες για την εγγύηση της ασφάλειας των δύο χωρών». Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε επίσης ότι «ο πρόεδρος Πούτιν έχει πει ότι αυτό υπερβαίνει εκείνες τις κόκκινες γραμμές για τις οποίες ο ίδιος έχει μιλήσει επανειλημμένα»

Η Ουκρανία αντιδρώντας στην προειδοποίηση του Κρεμλίνου δήλωσε ότι είναι κυρίαρχη των δικών της αποφάσεων σε θέματα ασφάλειας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα έκανε σχετική δήλωση με ανάρτηση του στο Twitter.

«Οι ‘κόκκινες γραμμές’ του Πούτιν περιορίζονται στα σύνορα της Ρωσίας», δήλωσε ο Κουλέμπα, προσθέτοντας ότι «στη δική μας πλευρά των ουκρανορωσικών συνόρων μπορούμε να βρούμε μόνοι μας τι πρέπει να κάνουμε προς το συμφέρον του ουκρανικού λαού, καθώς και για την ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης».

Putin’s “red lines” are limited to Russia’s borders. On our side of the Ukrainian-Russian border we can figure out ourselves what to do in the interests of the Ukrainian people, as well as Ukraine’s and Europe’s security.