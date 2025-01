Ρωσία: Το μαζούτ από τα δεξαμενόπλοια που ναυάγησαν στο Κερτς έφτασε στη Ζαπορίζια

Στις 15 Δεκεμβρίου, τα δύο πεπαλαιωμένα δεξαμενόπλοια ναυάγησαν όταν έπεσαν σε θύελλα σε αυτό το στενό, μεταξύ της Ρωσίας και της προσαρτημένης χερσονήσου της Κριμαίας, με αποτέλεσμα να προκληθεί τεράστια οικολογική καταστροφή.

«Μαζούτ εντοπίστηκε στα παράλια (της Θάλασσας) του Αζόφ» ανέφερε στην πλατφόρμα Telegram ο φιλορώσος κυβερνήτης της κατεχόμενης Ζαπορίζια, Εβγκένι Μπαλίτσκι. Όπως εξήγησε, μια πετρελαιοκηλίδα μήκους τουλάχιστον 14 χιλιομέτρων εντοπίστηκε σε μια ζώνη στα ανοιχτά της πόλης-λιμάνι Μπερντιάνσκ. Λίγο ανατολικότερα υπάρχει μια δεύτερη, μικρότερη πετρελαιοκηλίδα.

??There are more than 8,000 tons of fuel oil on board two Russian tankers sinking in the #Kerch Strait

There were more than 4,000 tons of fuel oil on board each of the tankers

It could spill into the Kerch Strait? #Crimea#RussialsATerroristState#RussiaIsANaziState… pic.twitter.com/T4v1JPWFzt