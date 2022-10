Ρωσία: Το πολεμικό ναυτικό απώθησε επίθεση με drone στον κόλπο της Σεβαστούπολης - BINTEO

Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως πορθμεία και σκάφη σταμάτησαν προσωρινά να διέρχονται από τον κόλπο της Σεβαστούπολης.

#Russian media published this video of the alleged attack on #Sevastopol. pic.twitter.com/3VjIZlPetk