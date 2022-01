Ρωσία: Το πολεμικό ναυτικό ξεκινά ασκήσεις στη Βαλτική - Βίντεο

Τα πλοία θα πραγματοποιήσουν ασκήσεις οι οποίες θα εστιάσουν στη ναυτική και αντιαεροπορική άμυνα, ανέφερε το RIA επικαλούμενο τον Στόλο της Βαλτικής.

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι θα «απαντήσει κατάλληλα» εάν η Ουάσιγκτον ενισχύσει τον αριθμό των στρατευμάτων στην Ανατολική Ευρώπη, αφού η εφημερίδα New York Times ανέφερε σε δημοσίευμα της ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει μια τέτοια κίνηση.

????#Russia

??Against the backdrop of the strengthening of NATO's presence in the Baltic region, a detachment of warships of the Baltic Fleet as part of the corvettes Stoykiy and Soobrazitelny left Baltiysk on a long voyage. pic.twitter.com/gLs5ciyFwb