Ρωσία: Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις για συμμετοχή σε διαδηλώσεις κατά της εισβολής στην Ουκρανία - ΒΙΝΤΕΟ

Περίπου 2.300 άνθρωποι συνελήφθησαν στη Μόσχα χθες και 1.253 στη Αγία Πετρούπολη, σύμφωνα με τη ΜΚΟ. Τουλάχιστον 320 από αυτούς πέρασαν τη νύκτα στα αστυνομικά τμήματα.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε δεκάδες άλλες πόλεις της Ρωσίας.

Ακτιβιστές ανήρτησαν βίντεο που δείχνουν βίαιες συλλήψεις διαδηλωτών, με τους αστυνομικούς να τους χτυπούν με γκλομπ ή να τους κλωτσούν.

Για να καταστείλει κάθε μορφή διαφωνίας το ρωσικό κοινοβούλιο υιοθέτησε την Παρασκευή νομοσχέδιο που ποινικοποιεί τη διάδοση «ψευδών ειδήσεων» για τον στρατό, με ποινές που μπορούν να φτάσουν έως και τα 15 χρόνια κάθειρξη.

??On Sunday, March 6, anti-war rallies were held in 56 #Russian cities. According to OVD-Info, at least 4,000 participants were detained, at least 34 people were beaten during the arrest.

In the video, security forces in St. Petersburg used a stun gun against a detainee. pic.twitter.com/TMUzADubES