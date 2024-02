Ρωσία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από ουκρανική επίθεση στο Μπέλγκοροντ - BINTEO

Το πρακτορείο RIA Novosti μετέδωσε λίγο νωρίτερα ότι από τον ουκρανικό βομβαρδισμό επλήγη εμπορικό κέντρο. Δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου Zvezda, που ανήκει στο υπουργείο Άμυνας, δήλωσε ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή του εμπορικού κέντρου Magnit.

Βίντεο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Zvezda δείχνει διασώστες να τρέχουν να προσφέρουν βοήθεια σε τραυματίες σε ένα υπαίθριο αθλητικό κέντρο. Σε άλλες εικόνες φαίνεται ένα κτίριο με το λογότυπο του Magnit και όλα τα παράθυρά του σπασμένα, όπως και σπασμένα παράθυρα σε γειτονικά διαμερίσματα.

Στο μεταξύ ο κυβερνήτης της γειτονικής περιφέρειας Κουρσκ, ο Ρόμαν Σταροβόιτ, χαρακτήρισε την επίθεση "νέο έγκλημα των Ουκρανών ναζί", φρασεολογία που χρησιμοποιούν συχνά Ρώσοι αξιωματούχοι όταν αναφέρονται στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από την πυραυλική επίθεση χτυπήθηκε ένα εμπορικό κέντρο, ένα υπαίθριο αθλητικό κέντρο και κατοικημένες περιοχές, ωστόσο ο Σταροβόιτ δεν αναφέρθηκε σε αριθμό θυμάτων.

"Ο εχθρός σκοπίμως χτύπησε μια περιοχή όπου βρίσκονταν άμαχοι", εκτίμησε.

Προς το παρόν το Κίεβο δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για το περιστατικό.

Το Μπέλγκοροντ και η ομώνυμη περιφέρεια γίνονται συχνά στόχος επιθέσεων από την Ουκρανία. Οι ρωσικές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου, στην πλέον πολύνεκρη ουκρανική επίθεση εναντίον της περιοχής.

Video from #Belgorod. Local residents are trying to get people out from under the rubble. pic.twitter.com/h6qsoYb8p6