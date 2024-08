Ρωσία: Τρομοκράτες του ISIS κράτησαν ομήρους σε φυλακή - Τους εκτέλεσαν σκοπευτές της εθνοφυλακής - BINTEO

Συνολικά τέσσερις υπάλληλοι σκοτώθηκαν στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που διαμορφώθηκε στη φυλακή του Βόλγκογκραντ, ανέφερε στην ενημέρωσή της, μετά τη λήξη του περιστατικού, η Ομοσπονδιακή Σωφρονιστική Υπηρεσία (FSIN) της Ρωσίας.

«Στην ΙΚ-19 της Ομοσπονδιακής Σωφρονιστικής Υπηρεσίας της Ρωσίας για την περιοχή του Βόλγκογκραντ, τέσσερις εγκληματίες πήραν ομήρους οκτώ υπαλλήλους της αποικίας και τέσσερις κατάδικους. Οι εγκληματίες προκάλεσαν μαχαιριές διαφορετικής σοβαρότητας στους τέσσερις υπαλλήλους, τρεις από τους οποίους έχασαν τη ζωή τους», ανέφερε αρχικά η FSIN. «Άλλοι τέσσερις που αντιστάθηκαν νοσηλεύτηκαν, ένας εκ των οποίων πέθανε στο νοσοκομείο», πρόσθεσε η σωφρονιστική υπηρεσία.

«Κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης για την απελευθέρωση των ομήρων, οι υπάλληλοι της Ομοσπονδιακής Σωφρονιστικής Υπηρεσίας της Ρωσίας για την περιοχή του Βόλγκογκραντ και η ρωσική Εθνοφρουρά εξουδετέρωσαν και τους τέσσερις εγκληματίες. Ως αποτέλεσμα της εγκληματικής δραστηριότητας των ληστών, τέσσερις κατάδικοι τραυματίστηκαν. Δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην επιχείρηση απελευθέρωσης των ομήρων», πρόσθεσε η υπηρεσία Τύπου της FSIN.

Συγκλονίζει βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει έναν κρατούμενο να απειλεί έναν έντρομο φρουρό, κρατώντας ένα μαχαίρι στον λαιμό του, ενώ φωτογραφίες καταγράφουν αιμόφυρτους ανθρώπους πεσμένους στο έδαφος. Ένας από τους δράστες φέρεται να είχε πάνω του εκρηκτικά, ενώ άλλοι ισχυρίστηκαν ότι ανήκουν στο ISIS και ελέγχουν τη φυλακή.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ανέφερε αρχικά ότι τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού της φυλακής είχε χάσει τη ζωή του, ενώ το υλικό από τα βίντεο υποδήλωνε ότι ο αριθμός των νεκρών ήταν πιθανόν μεγαλύτερος. Σκηνές φρίκης αποτυπώνουν τέσσερις φρουρούς να κείτονται ή να κάθονται σε λίμνες αίματος, με έναν από αυτούς να έχει χτυπηθεί με μαχαίρι στον λαιμό.

Η φυλακή θεωρείται σωφρονιστική αποικία «αυστηρού καθεστώτος», δηλαδή με αυστηρές συνθήκες κράτησης και έχει χωρητικότητα έως και 1.241 ανδρών κρατουμένων. Όπως επιβεβαίωσαν κρατικοί αξιωματούχοι τέσσερα μέλη του προσωπικού νοσηλεύονται λόγω των τραυματισμών τους.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για την κατάστση κατά τη διάρκεια συνάντησης με τα μόνιμα μέλη του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Ρώσος πρόεδρος άκουσε τον διευθυντή της ρωσικής Ομοσπονδιακής Σωφρονιστικής Υπηρεσίας, Αρκάντι Γκοστέβ, να του παρουσιάζει την κατάσταση που επικρατεί στη σωφρονιστική αποικία.

«Ο διευθυντής της Ομοσπονδιακής Σωφρονιστικής Υπηρεσίας μου ανέφερε την κατάσταση που εξελίσσεται σε έναν από τους χώρους κράτησης στην περιοχή του Βόλγκογκραντ», δήλωσε ο Πούτιν κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

Η επίθεση υπογραμμίζει την αυξανόμενη βία και την επιρροή εξτρεμιστικών στοιχείων σε ευαίσθητες περιοχές, προκαλώντας ανησυχίες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα εντός των ρωσικών φυλακών.

Η κρίση στη φυλακή ΙΚ-19 στο Βόλγκογκραντ διήρκεσε περισσότερες από έξι ώρες, με τους τρομοκράτες που είχαν καταλάβει τον έλεγχο να παραμένουν ανυποχώρητοι. Για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, οι ρωσικές αρχές έφεραν έναν μουφτή από το τοπικό τζαμί στη φυλακή. Σύμφωνα με αναφορές, οι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν μαχαίρια μέσα στο συγκρότημα, δωροδοκώντας φρουρούς.

