Ρωσία: Χιλιάδες υποστηρικτές του Ναβάλνι στη νεκρώσιμη ακολουθία - ΒΙΝΤΕΟ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε προειδοποιήσει λίγο νωρίτερα ότι οποιεσδήποτε μη εξουσιοδοτημένες συγκεντρώσεις σε υποστήριξη του Ρώσου αντιφρονούντα θα συνιστούν παραβίαση του νόμου, ενώ πρόσθεσε ότι δεν έχει «τίποτε να πει» στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP που βρίσκονται εκεί, μεγάλη ουρά μερικών χιλιάδων ανθρώπων, υπό στενή αστυνομική επίβλεψη, έχει σχηματιστεί από το πρωί μπροστά από την εκκλησία στην συνοικία Μαρίινο στο νοτιοανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, όπου ζούσε ο Ναβάλνι όταν ήταν ελεύθερος.

«Είναι επώδυνο, άνθρωποι σαν αυτόν δεν πρέπει να πεθαίνουν, άνθρωποι έντιμοι, με αρχές, έτοιμοι να θυσιαστούν», δήλωσε η Άνα Στεπάνοβα, ενθυμούμενη επίσης «το χιούμορ» του. «Ακόμη και όταν υπέφερε, αστειευόταν», είπε.

??At Alexei Navalny's funeral, people chant "Putin is a killer" pic.twitter.com/wv5Zdlaifm

Ο επικριτής του Κρεμλίνου και χαρισματικός ακτιβιστής κατά της διαφθοράς πέθανε αιφνιδίως στις 16 Φεβρουαρίου σε ηλικία 47 ετών σε ρωσική σωφρονιστική αποικία στην Αρκτική, υπό συνθήκες που δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Οι συνεργάτες του, η χήρα του Γιούλια Ναβάλναγια και η Δύση κατηγορούν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι ευθύνεται για τον θάνατό του, κάτι το οποίο αρνείται το Κρεμλίνο.

Δεκάδες μέλη των δυνάμεων της τάξης έχουν αναπτυχθεί κοντά στην εκκλησία, ενώ οι αρχές έχουν επίσης φράξει με μεταλλικά κιγκλιδώματα τον δρόμο που οδηγεί από τον ναό στο κοιμητήριο.

Σχεδόν 400 άνθρωποι συνελήφθησαν από την αστυνομία τις μέρες που ακολούθησαν του θανάτου του Ρώσου αντιφρονούντα στη διάρκεια αυθόρμητων διαδηλώσεων στη μνήμη του.

Crowd chants "Navalny" as the late Russian opposition leader's body arrives for his funeral in Moscow.

