Ρωσίδα δημοσιογράφος που συνελήφθη κατήγγειλε βία που υπέστη σε ψυχιατρική κλινική

Η Πανομαρένκο η οποία είναι ακτιβίστρια και συνεργάζεται με τον ιστότοπο RusNews, είχε συλληφθεί στις 27 Απριλίου, με την κατηγορία ότι διέδιδε ψευδείς ειδήσεις για τον ρωσικό στρατό. Αφορμή για να της ασκηθεί ποινική δίωξη υπήρξε ανάρτηση της στο Telegram για τους βομβαρδισμούς του δραματικού θεάτρου της Μαριούπολης, στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο περισσότεροι από χίλιοι άμαχοι μεταξύ των οποίων και παιδιά. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αρνείται ότι βομβάρδισε το θέατρο.

Maria Ponomarenko being taken away after being sentenced earlier today #Russiahttps://t.co/xkg7MpaQHxpic.twitter.com/mZIR584vkK