Ρωσίδα δημοσιογράφος σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα σε μια στρατιωτική βάση στην Κριμαία

Η Σβετλάνα Μπαμπάγιεβα ήταν επικεφαλής του γραφείου του ομίλου μέσων ενημέρωσης Rossiya Segodnya στη Συμφερούπολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, θυγατρική της Rossiya Segodnya, ανέφερε ότι η Μπαμπάγιεβα σκοτώθηκε από μια αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια της άσκησης σκοποβολής. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

?? Russian propagandist Svetlana Babayeva was shot dead at a training ground in the annexed Crimea. According to the media, she died due to an "accident". Karma???? pic.twitter.com/LpDP6t9WSU