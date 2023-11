Ρωσίδα ζωγράφος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης οκτώ ετών για αντιπολεμική διαμαρτυρία της σε σουπερμάρκετ

Ο εισαγγελέας Αλεξάντερ Γκλάντισεφ, ζήτησε σήμερα από τον δικαστή στην Αγία Πετρούπολη να την καταδικάσει σε ποινή φυλάκισης οκτώ ετών και να της απαγορεύσει τη χρήση του Διαδικτύου για τρία χρόνια, σύμφωνα με ανακοίνωση των δικαστηρίων της Αγίας Πετρούπολης.

Η εισαγγελία την είχε κατηγορήσει προηγουμένως ότι διέπραξε όπως είπε σοβαρό έγκλημα από «πολιτικό μίσος προς τη Ρωσική Ομοσπονδία» και δήλωσε ότι γνώριζε ακριβώς τι έκανε.

sending #AleksandraSkochilenko and so many like her lots of Love Energy to be safe! Blessings to all you act w social conscience! https://t.co/JrxZreZf0M