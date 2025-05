Ρωσικά ΜΜΕ: Δεν θα μεταβεί στην Τουρκία ο Λαβρόφ - Στον «αέρα» οι συνομιλίες για την Ουκρανία - Real.gr

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ φαίνεται ότι δεν θα μεταβεί στην Τουρκία για τις συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη και έτσι τα πάντα είναι ρευστά χωρίς να είναι πλέον σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες.

Παρόλο που διαφαινόταν ότι οι συνομιλίες θα διεξάγονταν σε επίπεδο τουλάχιστον υπουργών Εξωτερικών, κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν θα συμβεί, καθώς σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα Kommersant, ο Λαβρόφ δεν θα εκπροσωπήσει τη Ρωσία στην Τουρκία.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα το δημοσίευμα της Kommersant, το οποίο δεν προσδιόρισε πηγή.

Μέχρι στιγμής τίποτα δεν είναι σίγουρο και ακόμα και ο τόπος ή ο χρόνος των συνομιλιών ανατρέπεται από στιγμή σε στιγμή.

Παρόλο που οι συνομιλίες αναμενόταν να ξεκινήσουν αύριο, Πέμπτη (15/5), ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι ο ίδιος και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβούν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη για τις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Προς το παρόν δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιες θα είναι οι αντιπροσωπείες των χώρων που θα συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις, ενώ αίνιγμα αποτελεί αν θα δώσει το παρών ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, κάτι που ζητάει συνεχώς και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy said he would attend talks with Russia on the war in Ukraine this week in Istanbul only if Vladimir Putin is also there, insisting that the only way to secure a ceasefire and an end to the war https://t.co/DmNNsX9DLm pic.twitter.com/YwTkZKoNJj

— Reuters (@Reuters) May 14, 2025