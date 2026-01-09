Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Λβιβ - Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες - Real.gr

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι πέντε τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών αεροπορικών επιδρομών στο Κίεβο τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύτουσας.

«Δύο νεκροί στην πρωτεύουσα. Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν. Τρεις εξ αυτών δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου και δύο διακομίστηκαν σε νοσοκομείο», ανέφερε ο Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Νωρίτερα ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας έκανε λόγο για μπαράζ αεροπορικών επιδρομών.

Σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Telegram, ο Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε πως ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν τουλάχιστον τρεις συνοικίες του Κίεβου, όπου αναφέρθηκαν εκρήξεις και πυρκαγιές.

Σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει σε κτίρια κατοικιών που επλήγησαν, ανέφερε ο Κλίτσκο.

«Οι Ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο προκάλεσαν πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές και τραυμάτισαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα», δήλωσαν αξιωματούχοι στο Reuters.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, έγραψε στο Telegram ότι τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν στις επιθέσεις, οι οποίες ξεκίνησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα και προκάλεσαν πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της πόλης, συμπεριλαμβανομένων μιας πολυκατοικίας και ενός εμπορικού κέντρου στην ανατολική όχθη του ποταμού Ντνίπρο.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε επίσης ζημιές σε ένα κτίριο σε μια κεντρική περιοχή.

Ομοβροντία επιθέσεων στη Λβιβ

Διεθνή μέσα ανέφεραν πριν από λίγο ότι βαλλιστικός πύραυλος μεσαίας εμβέλειας (IRBM) Ορέσνικ με τεχνολογία MIRV, χτύπησε την περιοχή Λβιβ, μόλις 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, στις 11:45 μ.μ. τοπική ώρα. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο καταγράφεται ομοβροντία επιθέσεων MIRV.

Ο επικεφαλής του τμήματος επικοινωνιών της Διοίκησης Πολεμικής Αεροπορίας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, Συνταγματάρχης Γιούρι Ιγκνάτ, δήλωσε ότι προς το παρόν δεν είναι γνωστό εάν η Ρωσία επιτέθηκε στην περιοχή του Λβιβ με Όρεσνικ.

Επίθεση με ρουκέτες στο Κριβί Ριχ

Σύμφωνα με το Ουκρανικό δίκτυο pravda.com.ua, μια 77χρονη γυναίκα σκοτώθηκε σε επίθεση με πυραύλους στο Κριβίι Ριχ, ενώ ο αριθμός των τραυματιών έχει αυξηθεί σε 23, συμπεριλαμβανομένων έξι παιδιών. Ένας άνδρας δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ ένας άλλος βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Συμβουλίου Άμυνας της Πόλης, Oleksandr Vilkul, στο Telegram.

Η πυραυλική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε 29 πολυκατοικίες, 21 αυτοκίνητα και ένα διοικητικό κτίριο.