Ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο - Ένας νεκρός και επτά τραυματίες - Real.gr

Συγκροτήματα κατοικιών και αρκετά οχήματα υπέστησαν ζημιές σε εννέα τοποθεσίες στην ουκρανική πρωτεύουσα, ανέφερε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ο οποίος καταδίκασε την «προσπάθεια των Ρώσων να τρομοκρατήσουν τον άμαχο πληθυσμό».
Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο Τκατσένκο, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού.
Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο ενημέρωσε νωρίτερα ότι ένα 13χρονο παιδί είναι μεταξύ των τραυματιών που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.
Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Μικόλα Καλάσνικ ανέφερε μέσω Telegram ότι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν εξαιτίας της «εχθρικής επίθεσης με drones και πυραύλους» στο προάστιο Μπροβαρί, ανατολικά της πρωτεύουσας.