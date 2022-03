Ρωσικά άρματα στις παρυφές του Κιέβου - Oι Ουκρανοί έτοιμοι για τη «μεγάλη επίθεση» -Βίντεο- LIVE εικόνα

Ουκρανοί στρατιώτες δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως πολέμησαν σκληρά στη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να κρατήσουν τον έλεγχο του τελευταίου τμήματος του αυτοκινητόδρομου πριν από την πρωτεύουσα, βασικής βορειοανατολικής εισόδου της.

«Στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι σε εξέλιξη στο Σκιμπίν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας στρατιώτης ονόματι Σεργκίι, ο οποίος είπε πως μια φάλαγγα ρωσικών αρμάτων μάχης καταστράφηκε εν μέρει.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι είναι έτοιμοι για τη «μεγάλη επίθεση».

Δείτε το ρεπορτάζ του ANT1:

Νωρίτερα, βροχή ρωσικών πυραύλων Grad έπεσε στο έρημο χωριό Βελίκα Ντιμέρκα, περίπου πέντε χλμ. από τα όρια του Κιέβου, μερικοί από τους οποίους προσγειώθηκαν καμιά εικοσαριά μέτρα από την ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι πύραυλοι έπληξαν πολλά σπίτια του χωριού, στο οποίο πλησίαζαν τις τελευταίες ημέρες τα ρωσικά στρατεύματα και όπου οι ουκρανικές δυνάμεις διαθέτουν μόνο ελάχιστη παρουσία.

«Οι Ρώσοι μπήκαν σήμερα το πρωί στο χωριό», δήλωσε ένας 38χρονος κάτοικος. «Είναι τρομακτικό, αλλά τι θέλετε να κάνουμε, κατοικούμε εδώ και δεν υπάρχει κάποιο μέρος που να μπορούμε να πάμε ή να καταφύγουμε».

Αφότου ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, οι ρωσικές δυνάμεις προέλασαν σε πολλά μέτωπα γύρω από το Κίεβο, προκαλώντας στους Ουκρανούς φόβους ότι αργά ή γρήγορα θα περικυκλώσουν την πρωτεύουσά τους.

Από τις πρώτες μέρες κατάφεραν να φθάσουν μέχρι τις βορειοανατολικές παρυφές της πρωτεύουσας, κυρίως κοντά στις πόλεις Ιρπίν και Μπούτσα, που βομβαρδίζονται εντατικά εδώ και πάνω από μία εβδομάδα και απ΄όπου οι κάτοικοι έφυγαν μαζικά.

Battle of the 72nd Motorized brigade in the #kyiv region

fuck putin stickers ??????https://t.co/7wVqZavv3X#StandingWithUkraine#UkraineUnderAtta?k#UkraineInvasion#GloryToUkraine#GloryForUkrainepic.twitter.com/xJL9eLisqU