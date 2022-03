Ρωσικά ΜΜΕ: Αύριο ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών - Πιθανή η συζήτηση για κατάπαυση του πυρός

Την ίδια ώρα, και το Russia Today μεταδίδει ότι την Πέμπτη αναμένεται να φτάσει η αντιπροσωπεία της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας.

Οι συνομιλίες είχαν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το βράδυ της Τετάρτης, αλλά αναβλήθηκαν για την επόμενη ημέρα, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Ukraine delegation to arrive Thursday – Head of Russian delegation

The talks had been set to start Wednesday but have been postponed until the following day. pic.twitter.com/r1Mwjd4pSm