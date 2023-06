Ρωσικά στρατιωτικά ελικόπτερα άνοιξαν πυρ εναντίον στρατιωτικής φάλαγγας της Wagner έξω από τη Βορόνεζ - ΒΙΝΤΕΟ

Ρωσικά στρατιωτικά ελικόπτερα άνοιξαν πυρ εναντίον στρατιωτικής φάλαγγας της Wagner στον αυτοκινητόδρομο M-4, έξω από την ρωσική πόλη Βορόνεζ, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.

O αυτοκινητόδρομος M-4 συνδέει την πρωτεύουσα Μόσχα με περιοχές της νότιας Ρωσίας οι οποίες γειτονεύουν με την Ουκρανία. Νωρίτερα, αυτόπτης μάρτυρας του Reuters ανέφερε επίσης ότι μια στρατιωτική φάλαγγα οχημάτων της Wagner πέρασε από τη Βορόνεζ

Wagner PMC tanks on the M-4 highway going through Lipetsk region, north of Voronezh, headed toward Moscow.#Russia#Prigozhin#WagnerGrouppic.twitter.com/KQaGIhZB7K — Araf Bhuyan (@araf_bhuyan) June 24, 2023

Η Βορονέζ βρίσκεται στα μέσα της απόστασης ανάμεσα στη Μόσχα και την πόλη Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, όπου η Wagner δήλωνε νωρίς σήμερα το πρωί ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της στρατιωτικές υποδομές.

Another video footage of a column of #Wagner PMC near #Voronezh M-4 Highway pic.twitter.com/NMp3hrw98y — Middle East Update (@islamicworldupd) June 24, 2023

Ρώσοι στρατιώτες οργάνωσαν σήμερα μία θέση μάχης με την τοποθέτηση πολυβόλου στο νοτιοδυτικό άκρο της Μόσχας, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε η καθημερινή επιχειρηματική εφημερίδα “Vedomosti”.

Οι ίδιες φωτογραφίες δείχνουν ένοπλους αστυνομικούς να συγκεντρώνονται στον αυτοκινητόδρομο Μ4, τον οποίο διασχίζουν μισθοφόροι της Βάγκνερ.

Ο Μ4 οδηγεί στη ρωσική πρωτεύουσα.

Ο ρωσικός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις "μάχης" στην περιφέρεια Βορόνεζ, που βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία σε απόσταση περίπου 600 χιλιομέτρων νότια της Μόσχας, στο πλαίσιο του καθεστώτος αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που επιβλήθηκε, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, μετά την ένοπλη ανταρσία της οργάνωσης μισθοφόρων Wagner.

Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Βορόνεζ δήλωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπαθούν να κατασβήσουν τις φλόγες που ξέσπασαν σε μια δεξαμενή καυσίμων σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και 30 μονάδες έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, δήλωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ.

#Wagner vs #Russia army fighting reported in #Voronezh region. This unverified footage claims to be in the village of #Rogachevka. Time stamp checks out.#RussianCivilWarpic.twitter.com/lmZ2gAZiIM — Tim White (@TWMCLtd) June 24, 2023

Νωρίτερα σήμερα ρωσική πηγή ασφαλείας είχε δηλώσει επίσης στο Reuters ότι οι μαχητές της Wagner έθεσαν υπό τον έλεγχό τους στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Βορόνεζ. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την πληροφορία αυτή.