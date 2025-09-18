Ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται σε σιδηροδρομικές υποδομές στην κεντρική Ουκρανία - Real.gr

Quantcast
Ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται σε σιδηροδρομικές υποδομές στην κεντρική Ουκρανία
12:00, 18/09/2025
Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε σιδηροδρομικές υποδομές, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους στην περιφέρεια Πολτάβα της κεντρικής Ουκρανίας, όπως δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Στην περιοχή Μίρχοροντ, επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος και να ξεσπάσουν πυρκαγιές, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βολοντίμιρ Κοχούτ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Η ουκρανική κρατική εταιρία σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia δήλωσε ότι από την επίθεση διεκόπη προσωρινά η ηλεκτροδότηση σε διάφορους σταθμούς και προκλήθηκαν καθυστερήσεις έως και τρεις ώρες στα δρομολόγια επιβατικών τρένων.

Τους τελευταίους μήνες, ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν ουκρανικές σιδηροδρομικές υποδομές, πραγματοποιώντας επιθέσεις μεταξύ άλλων σε κόμβους στις περιφέρειες του Χαρκόβου και του Ντονέτσκ και προκαλώντας προβλήματα στην περιφέρεια Κιρόβοχραντ.

Επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) αργά το βράδυ στην περιφέρεια Πολτάβα προκάλεσε ζημιές σε πρατήριο καυσίμων, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι κατέρριψε 48 από τα 75 drones που εκτόξευσε η Ρωσία και ανέφερε 26 πλήγματα με drones σε έξι σημεία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

