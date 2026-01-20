Ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στο Κίεβο - Ένας τραυματίας, διακοπές ρεύματος και νερού - Real.gr

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν συνδυασμένη επίθεση με drones και πυραύλους στο Κίεβο τα ξημερώματα της Τρίτης, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον ενός ατόμου, εκδήλωση πυρκαγιών και διακοπές ρεύματος και νερού όπως ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι.

Ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, με ανάρτησή του η στο Telegram, ανέφερε ότι μια επίθεση στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου έπληξε ένα μη οικιστικό κτήριο, τραυματίζοντας ένα άτομο. Τμήματα drones είχαν καταπέσει σε διάφορες περιοχές, ενώ οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος διακόπηκαν προσωρινά.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, δήλωσε ότι υπέστη ζημιές ένας αποθηκευτικός χώρος και ότι αρκετά αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Η επίθεση προστίθεται στη συνεχιζόμενη ένταση στην Ουκρανία και οι τοπικές αρχές καλούν τους πολίτες να παραμένουν σε ασφαλή σημεία και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: Reuters