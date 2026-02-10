Ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια της Οδησσού - Real.gr

Ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε ενεργειακή εγκατάσταση στη περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία ενέργειας DTEK.

«Η ζημιά είναι εκτεταμένη. Οι επιδιορθώσεις θα χρειαστούν πολύ χρόνο για να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του εξοπλισμού», ανέφερε η DTEK σε μήνυμα μέσω Telegram.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι σε κάποιους οικισμούς στην περιοχή σημειώθηκαν μερικές διακοπές ηλεκτροδότησης.

«Τη νύχτα, ο εχθρός εξαπέλυσε μια ακόμα κυνική επίθεση κατά των ενεργειακών υποδομών στην περιφέρεια της Οδησσού», έγραψε ο Κίπερ σε μήνυμα στο Telegram.

Οι κρίσιμης σημασίας ενεργειακές υποδομές λειτουργούν με γεννήτριες και είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με τον Κίπερ.