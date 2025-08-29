Quantcast
Ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Στους 23 οι νεκροί, 8 άνθρωποι αγνοούνται - Real.gr
Ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Στους 23 οι νεκροί, 8 άνθρωποι αγνοούνται

11:49, 29/08/2025
Ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Στους 23 οι νεκροί, 8 άνθρωποι αγνοούνται

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οκτώ άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τους χθεσινούς μαζικούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας εναντίον του Κιέβου, από τους οποίους σκοτώθηκαν τουλάχιστον 23 άνθρωποι.

«Η τύχη 8 ανθρώπων παραμένει άγνωστη. Πενήντα τρεις άλλοι έχουν τραυματιστεί», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ρωσία επιτέθηκε χθες Πέμπτη με drones και πυραύλους εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό, 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά.

«Το πιο μικρό (θύμα), ένα μικρό κορίτσι ήταν μόλις τριών ετών», κατήγγειλε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σήμερα έχει κηρυχθεί ημέρα πένθους στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι ζήτησε για μία ακόμη φορά «ισχυρές κυρώσεις» εις βάρος της Ρωσίας προκειμένου να αναγκαστεί να σταματήσει τους βομβαρδισμούς και να βάλει τέλος στον πόλεμο.

«Η Ρωσία κατανοεί μόνο την ισχύ (…) Οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και οι χώρες της G20 έχουν αυτή την ισχύ», τόνισε.

