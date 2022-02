Ρωσική εισβολή στην Οδησσό: 18 νεκροί - Η στιγμή της έκρηξης - Βίντεο

«Οκτώ άνδρες και δέκα γυναίκες σκοτώθηκαν» στο χωριό Λιπέτσκε, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι περιφερειακές αρχές της Οδησσού.

Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης στην πόλη Μπρόβαρι που βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα Κίεβο, ανακοίνωσαν παράλληλα οι αρχές αυτής της πόλης.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν παράλληλα ότι ρωσικά ελικόπτερα επιτέθηκαν στο Γκοστόμελ, ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στην πρωτεύουσα Κίεβο, και ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν τρία από αυτά, ενώ δημοσιογράφος του Reuters μετέδωσε ότι πολλές εκρήξεις ακούγονταν από το Κίεβο.

Μεθοριακοί αξιωματούχοι της Ουκρανίας δήλωσαν ότι ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να διεισδύσει στην περιοχή του Κιέβου και στην περιοχή Ζιτόμιρ που βρίσκεται στα σύνορα με τη Λευκορωσία και ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί πυραυλικά συστήματα Grad.

Παράλληλα ανταποκριτής του Reuters μετέδωσε ότι φαίνεται μαύρος καπνός να υψώνεται πάνω από το αρχηγείο των υπηρεσιών πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας στο κέντρο του Κιέβου.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα μέρος των κέντρων της στρατιωτικής της διοίκησης έχουν χτυπηθεί από ρωσικά πυραυλικά πλήγματα μετά την στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε η Μόσχα κατά της γειτονικής της χώρας.

Ωστόσο το αρχηγείο των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού δεν έχει υποστεί ζημιές και ο καπνός δείχνει να υψώνεται από μεγάλη φωτιά δίπλα στο κτίριο αυτό όπου ένστολοι πετούσαν σακούλες, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Ρόιτερς.

