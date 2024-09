Ρωσική επίθεση στη Λβιβ: Tρία παιδιά μεταξύ των νεκρών - Kαταστράφηκαν ιστορικά κτίρια

Στην Πολωνία, στρατιωτικά αεροσκάφη της χώρας της ανατολικής Ευρώπης και νατοϊκών συμμάχων της απογειώθηκαν εσπευσμένα τις πρώτες πρωινές ώρες —για τρίτη φορά μέσα σε οκτώ ημέρες—, για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου της εν μέσω των νέων ρωσικών επιδρομών, ανακοίνωσε η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων.

Μετά τη φονική αυτή επίθεση, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους του να βοηθήσουν στην αντιαεροπορική άμυνα και ζήτησε να επιτραπούν μεγάλου βεληνεκούς πλήγματα στο εσωτερικό της Ρωσίας.

«Όποιος πείθει τους εταίρους να δώσουν στην Ουκρανία περισσότερες δυνατότητες μεγάλου βεληνεκούς για να απαντήσει όπως πρέπει στον τρόμο, εργάζεται για να εμποδίσει ακριβώς αυτού του είδους τα ρωσικά τρομοκρατικά πλήγματα σε ουκρανικές πόλεις», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Russian missiles against our cities and people. The strike on Lviv killed 5 people, including a 14-year-old girl. My condolences go out to the families and loved ones of the victims. More than 30 people were injured. Ordinary residential buildings, schools, and medical facilities… pic.twitter.com/RYeA2k1PY8