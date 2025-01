Ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί

«Δυστυχώς έχουμε ήδη τέσσερις νεκρούς στη συνοικία Σεβτσένκιβσκι και τρεις τραυματίες», ανέφερε ο Τκατσένκο στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, αφού έκανε λόγο για «επίθεση του εχθρού» εναντίον αυτής της περιοχής του Κιέβου.

Συντρίμμια έπεσαν στη συνοικία Χολοσιίβσκι, στη δυτική όχθη του Δνείπερου που διασχίζει την πρωτεύουσα, όπως και στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, στην αντίθετη όχθη του ποταμού.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο από την πλευρά του δήλωσε ότι έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας πάνω από την πόλη.

??Four People Killed in Russian Army Strike on Kyiv

This was reported by the head of the city military administration, Timur Tkachenko. Three others were injured. According to Kyiv Mayor Vitali Klitschko, the attack in the Shevchenkivskyi district caused a fire in a… pic.twitter.com/qGmOk6KGZA