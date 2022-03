Ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο: Μοντέλο και influencer η έγκυος από το μαιευτήριο της Μαριούπολης

Η ανάρτηση της πρεσβείας αναφέρει πως οι φωτογραφίες από το μαιευτήριο είναι στημένες καθώς η ίδια έγκυος με διαφορετικά ρούχο παριστάνει δυο διαφορετικά άτομα.

Μάλιστα δεν έμεινε εκεί. Τονίζει ότι αυτό αποτελεί μέρος της ουκρανικής προπαγάνδας και πως οι αρχικές φωτογραφίες από τον βομβαρδισμό του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη δεν έδειχναν ούτε έναν ασθενή.

Επίσης, αναφέρουν πως οι φωτογραφίες αυτές δημοσιεύτηκαν από έναν συγκεκριμένο φωτορεπόρτερ που συνεργάζεται με μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία όπως ο Guardian, οι Times και οι New York Times, τον Εβγκένι Μαλολέτκα.

Η Ρωσία έχει αρνηθεί πως υπήρχε κόσμος στο μαιευτήριο και πως είχε εκκενωθεί τις προηγούμενες ημέρες από μέλη του τάγματος του Ααζόφ και πως υπήρχαν εκεί κάτοικοι της Μαριούπολης.

Σύμφωνα τέλος με τον δημοσιογράφο του BBC που εργάζεται στις ΗΠΑ, Τζέιμς Κλέιτον, το twitter έριξε τη συγκεκριμένη ανάρτηση της ρωσικής πρεσβείας στη Βρετανία.

NEW: Twitter has removed content from Russian Embassy UK claiming the bombing of a maternity hospital had been staged pic.twitter.com/dV3TvduDj4