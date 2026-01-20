Ρωσικό πλήγμα σε ουκρανικούς στρατιωτικούς, ενεργειακούς και μεταφορικούς στόχους - Πάνω από 335.000 κάτοικοι χωρίς ρεύμα στο Κίεβο - Real.gr

Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μαζική νυχτερινή επίθεση σε ουκρανικούς στρατιωτικοβιομηχανικούς, ενεργειακούς και μεταφορικούς στόχους που στηρίζουν τον ουκρανικό στρατό, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο δήλωσε σε ανακοίνωση ότι η επίθεση ήταν απάντηση στα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικούς μη στρατιωτικούς στόχους και ότι χτυπήθηκαν όλοι οι στόχοι, περιλαμβανομένων εργοστασίων που παράγουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) μεγάλου βεληνεκούς καθώς και τοποθεσίες αποθήκευσης πυρομαχικών.

Περισσότεροι από 335.000 κάτοικοι στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τις ρωσικές νυχτερινές αεροπορικές επιθέσεις, ανακοίνωσε σήμερα η ιδιωτική εταιρία ενέργειας DTEK.

Η DTEK πρόσθεσε σε ανάρτησή της στο Telegram ότι η ηλεκτροδότηση έχει έκτοτε αποκατασταθεί σε 162.000 νοικοκυριά στο Κίεβο, ενώ 173.000 παραμένουν χωρίς ρεύμα.