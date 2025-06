Ρωσικό «σφυροκόπημα» σε Χάρκοβο και Χερσώνα με τουλάχιστον 40 εκρήξεις - Πέντε νεκροί και 17 τραυματίες - Real.gr

Η πόλη υπέστη «την πιο ισχυρή επίθεση από την έναρξη του πολέμου», τον Φεβρουάριο του 2022, επεσήμανε ο δήμαρχος της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας Ίχορ Τερεχόβ.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 17 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα εναντίον του Χαρκόβου και της Χερσώνας στη διάρκεια της νύκτας της Παρασκευής προς Σάββατο, ανακοίνωσαν οι αρχές της Ουκρανίας.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πρωτοφανούς κλίμακας επίθεση της Ρωσίας εναντίον του Χαρκόβου, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας Ίχορ Τερεχόβ.

Scenes from Kharkiv this morning after Russians committed the largest attack of the war, pouring missiles, guided bombs and drones onto apartment buildings in several districts of the city.

Many victims, including children. pic.twitter.com/EyaoRVKOeZ

— Kyiv Insider (@KyivInsider) June 7, 2025