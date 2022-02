«Ρωσικό πολεμικό πλοίο άντε γ@@@...»: Η απάντηση των Ουκρανών στρατιωτών στο Φιδονήσι, πριν τους σκοτώσουν

Κι η απάντηση που φέρεται να έδωσε Ουκρανός στρατιώτης ήταν η εξής: «Ρωσικό πολεμικό πλοίοι, άντε γ@@@...».

Δευτερόλεπτα μετά, όλοι ήταν νεκροί...

Russian warship: "I suggest you lay down your arms and surrender, otherwise you'll be hit"

Ukrainian post: "Russian warship, go fuck yourself"

All 13 service members on the island were killed. pic.twitter.com/sQSQhklzBC