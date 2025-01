Ρωσικό πυρηνοκίνητο παγοθραυστικό υπέστη ζημιά στην Αρκτική

«Το πυρηνοκίνητο παγοθραυστικό συνεχίζει να επιχειρεί κανονικά στα ύδατα της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού», ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του στόλου Rosatomflot.

A Russian nuclear icebreaker and a cargo ship collided in the Kara Sea. The nuclear icebreaker sustained damage to its left side hull. pic.twitter.com/42zfAO5tjZ