Ρωσικό τελεσίγραφο: Παραδώστε μέχρι το μεσημέρι το εργοστάσιο Azovstal στη Μαριούπολη

Οι αυτονομιστές έχουν στόχο να «απελευθερώσουν» το εργοστάσιο το συντομότερο δυνατόν, δήλωσε ένας άλλος αυτονομιστής, ο Ντένις Πουσίλιν, σύμφωνα με το RIA.

Eκτεταμένη επίθεση της Μόσχας στο Ντονμπάς

Ρωσικοί πύραυλοι και δυνάμεις πυροβολικού έπληξαν 1.260 στόχους στη διάρκεια της νύκτας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ενώ σύμφωνα με το Κίεβο ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε εκτεταμένη επίθεση στο Ντονμπάς.

Ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν ένα ουκρανικό αεριωθούμενο MiG-29 στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, πρόσθεσε το υπουργείο.

«Πύραυλοι υψηλής ακρίβειας των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων εξουδετέρωσαν 13 οχυρές θέσεις των μονάδων του ουκρανικού στρατού», καθώς και «συγκεντρώσεις» στρατευμάτων κοντά στην πόλη Σλοβιάνσκ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ανακοίνωσε επίσης το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

