Ρωσικό υπουργείο Αμυνας: Στρατεύματα που είχαν αναπτυχθεί στα σύνορα με την Ουκρανία επιστρέφουν στις βάσεις τους

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters-Sputnik

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την έναρξη μιας αποχώρησης των ρωσικών δυνάμεων, που στάθμευαν κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας, κάνοντας λόγο για μια «φυσιολογική διαδικασία» και καταγγέλλοντας τη δυτική «υστερία» περί μιας υποτιθέμενης επικείμενης εισβολής στη χώρα αυτή από τη Μόσχα.

«Ανέκαθεν λέγαμε πως μετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων, (...) τα στρατεύματα θα επέστρεφαν στις βάσεις τους. Αυτό είναι που συμβαίνει εδώ, είναι η συνήθης διαδικασία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

Εικόνες βίντεο από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, οι οποίες μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων RIA, εικονίζουν μερικά άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα να φορτώνονται σε βαγόνια πλατφόρμες.

Το υπουργείο ανακοίνωσε πως θα χρησιμοποιήσει φορτηγά για να μεταφέρει κάποιον εξοπλισμό, ενώ μερικά στρατεύματα θα επιστρέψουν πεζή στις βάσεις τους.

Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί την πρώτη ένδειξη υποχώρησης της Μόσχας στην κρίση με τη Δύση που ξεκίνησε στα τέλη του 2021.

Russia’s defense ministry has published videos of what it says are tanks moving back to base pic.twitter.com/cWvi7iagLY

Η Ρωσία είχε συγκεντρώσει από τον Δεκέμβριο περισσότερους από 100.000 στρατιώτες στα σύνορα με τη Ουκρανία, εγείροντας φόβους στο Κίεβο για το ενδεχόμενο επικείμενης εισβολής. Η Μόσχα διαψεύδει αυτό το σενάριο, αλλά ζητεί εγγυήσεις για την ασφάλειά της, όπως μια δέσμευση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ, κάτι που οι Δυτικοί απορρίπτουν.

#UPDATE Moscow says some military deployed near Ukraine are returning to their bases, after a build up of Russian forces around Ukrainian borders spurred fears of an invasion.

"Units of the Southern and Western military districts... will begin moving to their military garrisons" pic.twitter.com/TFQZmW4IsK