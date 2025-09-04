Ρωσικός πύραυλος έπληξε αποστολή αποναρκοθέτησης κοντά στην πόλη Τσερνίχιφ, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους - Real.gr

Στα θύματα μέλη της ομάδας του Δανικού Συμβουλίου Προσφύγων.

Ρωσική πυραυλική επίθεση κατά ανθρωπιστικής αποστολής αποναρκοθέτησης που χρηματοδοτήθηκε από τη Δανία κοντά στην πόλη Τσερνίχιφ στη βόρεια Ουκρανία προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι την Πέμπτη.

Άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στην επίθεση, η οποία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Βιάτσεσλαβ Τσάους, είχε ως στόχο ομάδα του Δανικού Συμβουλίου Προσφύγων. Όλοι τους είναι Ουκρανοί πολίτες, αναφέρει το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης RBK-Ukraine, επικαλούμενος δηλώσεις τοπικών αξιωματούχων.

Πλάνα από βίντεο που μετέδωσε το Reuters από το σημείο του πλήγματος δείχνουν τουλάχιστον ένα σοβαρά κατεστραμμένο βαν με το λογότυπο του Δανικού Συμβουλίου Προσφύγων μέσα σ’ ένα φλεγόμενο χωράφι.

«Η επίθεση αυτή αντιπροσωπεύει ένα ακόμη περιστατικό παραβίασης εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Επιθέσεις εναντίον ανθρώπων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες αποναρκοθέτησης συνιστούν σκόπιμη παρεμπόδιση των προσπαθειών που αποσκοπούν στην προστασία των αμάχων και στη διαφύλαξη της ασφάλειας των κοινοτήτων», δήλωσε ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ουκρανικού Κοινοβουλίου, Ντμίτρο Λούμπινετς.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα σημείο εκτόξευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή Τσερνίχιφ.

Η Ρωσία, η οποία αρνείται ότι στοχεύει αμάχους, εκτοξεύει τακτικά πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη πολύ πίσω από την πρώτη γραμμή του πολέμου της στην Ουκρανία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ