Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών: Η Μόσχα θα χρειαστεί επίσης εγγυήσεις ασφαλείας - Real.gr

Η όποια συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος που μαίνεται τα τελευταία σχεδόν τέσσερα χρόνια ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία θα πρέπει να συμπεριλάβει, πέρα από αυτές για την ουκρανική, εγγυήσεις ασφαλείας για τη ρωσική πλευρά, σημείωσε ανώτερος ρώσος διπλωμάτης, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Ιζβέστια.

«Αναγνωρίζουμε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας, όμως παράγοντας-κλειδί, φυσικά, είναι επίσης τα συμφέροντα ασφαλείας της Ρωσίας», εξήγησε ο υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Γκρουσκό, κατά την Ιζβέστια.

«Αν παρατηρήσετε προσεκτικά και μελετήσετε τις δηλώσεις που γίνονται από ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουδείς εξ αυτών μιλά περί εγγυήσεων ασφαλείας για τη Ρωσία. Αυτό είναι στοιχείο κλειδί της όποιας συμφωνίας ειρήνης. Χωρίς αυτό, είναι αδύνατη οποιαδήποτε συμφωνία».

Διαπραγματευτές του Κιέβου και της Μόσχας διεξήγαγαν δυο γύρους συνομιλιών το τελευταίο διάστημα, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δεν προέκυψε μείζων πρόοδος για τη σύναψη συμφωνίας, πάντως τα μέρη συμφώνησαν να γίνει η πρώτη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου έπειτα από πέντε μήνες την περασμένη εβδομάδα, στον χρονικά τελευταίο γύρο.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα προσφερθούν στην Ουκρανία είναι ανάμεσα στα πιο ακανθώδη ζητήματα στις συνομιλίες, όπως και ο έλεγχος ουκρανικών εδαφών–και ποιων–από τη ρωσική πλευρά, καθώς και το σχέδιο για την μεταπολεμική ανοικοδόμησή της.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα πως είναι έτοιμα έγγραφα που αφορούν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Κατά την Ιζβέστια, ο κ. Γκρουσκό αναφέρθηκε σε διάφορα στοιχεία που θα μπορούσαν να περιέχονται σε αυτές.

Ουσιαστικά επανέλαβε ρωσικές αξιώσεις, ιδίως να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ένταξης της Ουκρανίας στο NATO, να απορριφθεί η ανάπτυξη στρατευμάτων νατοϊκών κρατών στην ουκρανική επικράτεια στο πλαίσιο της συμφωνίας επίλυσης της σύγκρουσης και να τερματιστεί η χρήση του ουκρανικού εδάφους για να εγείρονται «απειλές» για τη Ρωσία.

Οι αντιμαχόμενες πλευρές δεσμεύτηκαν στις πρόσφατες συνομιλίες τους να συμμετάσχουν στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων, ωστόσο η ημερομηνία που θα οργανωθεί δεν είναι σαφής σε αυτό το στάδιο. Ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε πως θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ.