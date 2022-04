Ρώσος αξιωματούχος: Ο ουκρανικός στρατός βομβάρδισε χωριά - Τραυματίστηκαν άμαχοι

Ο κ. Γκλάντκοφ είχε ήδη ανακοινώσει βομβαρδισμό του Γκολόβτσινο τη 19η Απριλίου δίνοντας απολογισμό τρεις τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες που έδωσε ο ρώσος αξιωματούχος με ανεξάρτητο τρόπο.

Bryansk, Belgorod and Kursk, another region of Russia bordering Ukraine, have extended a state of alert they rolled out earlier this month, citing “possible provocations” from Ukraine https://t.co/gJvLl1n0ol