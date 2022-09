Ρώσος αρχικατάσκοπoς: Έχουμε στοιχεία πως η Δύση εμπλέκεται στο «σαμποτάζ» στους αγωγούς Nord Stream

Η δήλωση του Ναρίσκιν είναι η πιο άμεση κατηγορία εναντίον της Δύσης από ανώτερο ρώσο αξιωματούχο σχετικά με την υπόθεση αυτή. Δεν είπε τι στοιχεία διαθέτει η Ρωσία.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες, Πέμπτη, πως το «άνευ προηγουμένου σαμποτάζ» κατά των αγωγών Nord Stream ήταν «μια πράξη διεθνούς τρομοκρατίας».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνά την υπόθεση των διαρροών από τους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 και έχει δηλώσει πως υποψιάζεται ότι ενέργεια δολιοφθοράς βρίσκεται πίσω από τη ζημιά, η οποία εντοπίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Δανίας και της Σουηδίας.

The Swedish Coast Guard said it discovered a fourth unexplained gas leak in the undersea Nord Stream pipelines linking Russia to Europe, triggering allegations of sabotage https://t.co/8lnrcIfWWlpic.twitter.com/8AxRhXcCkx