Ρώσος διαπραγματευτής: Σημειώθηκαν «αρκετές μεγάλης διάρκειας συνομιλίες» με την ουκρανική πλευρά

Ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι δεν αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες ως προς το περιεχόμενο των συνομιλιών. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία υπέβαλε μια νέα γραπτή πρόταση, αλλά ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι δεν την έχει δει, ούτε έχει ακούσει κάτι σχετικό.

Russia's chief negotiator for Ukraine Medinsky says he spoke several times with head of Ukrainian delegation on Friday.#Ukraine#Russia