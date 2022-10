Ρώσος στρατηγός: Οι Ουκρανοί επιτίθενται στη Χερσώνα - Δεν αποκλείουμε τη λήψη πολύ δύσκολης απόφασης - ΒΙΝΤΕΟ

Οι μελλοντικές ενέργειες του ρωσικού στρατού σε ό,τι αφορά την ίδια την πόλη της Χερσώνας «θα εξαρτηθούν από τη στρατιωτική κατάσταση», συνέχισε, λέγοντας ότι είναι ανάγκη «να διαφυλαχθεί στο μέγιστο η ζωή των πολιτών και των Ρώσων στρατιωτών».

«Δεν αποκλείουμε τη λήψη μιας πολύ δύσκολης απόφασης», κατέληξε.

Meanwhile, Russian General Sergey “Armageddon” Surovikin sounds even more pessimistic, warning that “difficult decisions” lie ahead regarding the city of Kherson itself, as Ukraine’s counteroffensive nears. Future plans depend on “the emerging military-tactical situation.” pic.twitter.com/iL22DvEhB8