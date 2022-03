Rossgram: Αυτό είναι το ρωσικό υποκατάστατο του Instagram

«Ο συνεταίρος μου Κιρίλ Φιλιμόμνοφ και η ομάδα που προγραμμάτισε την συλλογική χρηματοδότηση ήταν ήδη έτοιμη για την στροφή των γεγονότων και αποφάσισε να μην χάσει την ευκαιρία να δημιουργήσει μια ανάλογη ρωσική εφαρμογή ενός δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης που αγάπησαν οι συμπατριώτες μας», έγραψε ο διευθυντής δημοσιών σχέσεων της εφαρμογής Αλεξάντρ Ζόμποφ, στο ρωσικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης VKontakte.

Russia’s own version of Instagram, called Rossgram, will be released in the coming weeks, organizers of the project said, after Russia’s state-media regulator Roskomnadzor banned the massively popular U.S. photo-sharing app from operating in the country https://t.co/HL3MP3GDsV