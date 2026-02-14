Ρούμπιο από Διάσκεψη Μονάχου: Η Αμερική θα παραμείνει «παιδί της Ευρώπης» - Επιδιώκουμε αναζωογόνηση της διατλαντικής συμμαχίας - Real.gr

Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν να απομακρυνθούν από την Ευρώπη, αλλά να αναζωογονήσουν τη διατλαντική συμμαχία, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου.

Όπως ανέφερε, στόχος της Ουάσιγκτον είναι η ανανέωση της ιστορικής συνεργασίας με την ευρωπαϊκή ήπειρο και η ενίσχυση της κοινής πορείας. Σημείωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν διαχωρισμό από την Ευρώπη, αλλά την ανανέωση μιας παλιάς φιλίας και την ενίσχυση της συμμαχίας που, όπως είπε, αποτελεί θεμέλιο για τον δυτικό κόσμο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Αμερική θα παραμείνει πάντα «παιδί της Ευρώπης» και ότι «οι δύο πλευρές ανήκουν μαζί».

Ο Ρούμπιο υποστήριξε ακόμη ότι μια ισχυρή Ευρώπη αποτελεί βασικό στόχο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, τονίζοντας ότι η συνεργασία μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας πιο σταθερής και ισορροπημένης διεθνούς στρατηγικής. Όπως ανέφερε, σε μια περίοδο όπου συζητείται το ενδεχόμενο αποδυνάμωσης των διατλαντικών δεσμών, κάτι τέτοιο δεν αποτελεί ούτε επιδίωξη ούτε επιθυμία των ΗΠΑ.

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ότι η αμερικανική πλευρά θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ωστόσο, σημείωσε ότι δεν είναι σαφές αν η Ρωσία είναι πραγματικά έτοιμη να προχωρήσει σε ειρηνευτική λύση, προσθέτοντας ότι αναμένονται νέες επαφές μέσα στην εβδομάδα, αν και ενδέχεται να συμμετέχουν διαφορετικοί αξιωματούχοι.

Μακροπρόθεσμες οι προκλήσεις με την Κίνα



Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις σχέσεις με την Κίνα, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ θεωρούν υποχρέωσή τους να διαχειρίζονται τη σχέση με το Πεκίνο, ακόμη και όταν τα εθνικά συμφέροντα των δύο χωρών δεν συμπίπτουν.

Όπως σημείωσε, υπάρχουν μακροπρόθεσμες προκλήσεις που θα συνεχίσουν να προκαλούν εντάσεις, αλλά η διαχείριση της σχέσης αυτής θεωρείται απαραίτητη για τη διεθνή σταθερότητα.

Με πληροφορίες από ΕRTnews