Quantcast
Ρούμπιο από Διάσκεψη Μονάχου: Η Αμερική θα παραμείνει «παιδί της Ευρώπης» - Επιδιώκουμε αναζωογόνηση της διατλαντικής συμμαχίας - Real.gr
real player

Ρούμπιο από Διάσκεψη Μονάχου: Η Αμερική θα παραμείνει «παιδί της Ευρώπης» – Επιδιώκουμε αναζωογόνηση της διατλαντικής συμμαχίας

11:22, 14/02/2026
Ρούμπιο από Διάσκεψη Μονάχου: Η Αμερική θα παραμείνει «παιδί της Ευρώπης» – Επιδιώκουμε αναζωογόνηση της διατλαντικής συμμαχίας

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ EPA/RONALD WITTEK

Σύνοψη από το

  • Ο Ρούμπιο από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου τόνισε ότι στόχος της Ουάσιγκτον είναι η ανανέωση της ιστορικής συνεργασίας με την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι η Αμερική θα παραμείνει πάντα «παιδί της Ευρώπης» και οι «δύο πλευρές ανήκουν μαζί».
  • Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η αμερικανική πλευρά θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αν και δεν είναι σαφές αν η Ρωσία είναι πραγματικά έτοιμη για ειρηνευτική λύση.
  • Παράλληλα, αναφέρθηκε στις σχέσεις με την Κίνα, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ θεωρούν υποχρέωσή τους να διαχειρίζονται τη σχέση με το Πεκίνο, καθώς υπάρχουν μακροπρόθεσμες προκλήσεις που απαιτούν διαχείριση για τη διεθνή σταθερότητα.
Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν να απομακρυνθούν από την Ευρώπη, αλλά να αναζωογονήσουν τη διατλαντική συμμαχία, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου.

Όπως ανέφερε, στόχος της Ουάσιγκτον είναι η ανανέωση της ιστορικής συνεργασίας με την ευρωπαϊκή ήπειρο και η ενίσχυση της κοινής πορείας. Σημείωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν διαχωρισμό από την Ευρώπη, αλλά την ανανέωση μιας παλιάς φιλίας και την ενίσχυση της συμμαχίας που, όπως είπε, αποτελεί θεμέλιο για τον δυτικό κόσμο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Αμερική θα παραμείνει πάντα «παιδί της Ευρώπης» και ότι «οι δύο πλευρές ανήκουν μαζί».

Ο Ρούμπιο υποστήριξε ακόμη ότι μια ισχυρή Ευρώπη αποτελεί βασικό στόχο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, τονίζοντας ότι η συνεργασία μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας πιο σταθερής και ισορροπημένης διεθνούς στρατηγικής. Όπως ανέφερε, σε μια περίοδο όπου συζητείται το ενδεχόμενο αποδυνάμωσης των διατλαντικών δεσμών, κάτι τέτοιο δεν αποτελεί ούτε επιδίωξη ούτε επιθυμία των ΗΠΑ.

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ότι η αμερικανική πλευρά θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ωστόσο, σημείωσε ότι δεν είναι σαφές αν η Ρωσία είναι πραγματικά έτοιμη να προχωρήσει σε ειρηνευτική λύση, προσθέτοντας ότι αναμένονται νέες επαφές μέσα στην εβδομάδα, αν και ενδέχεται να συμμετέχουν διαφορετικοί αξιωματούχοι.

Μακροπρόθεσμες οι προκλήσεις με την Κίνα

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις σχέσεις με την Κίνα, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ θεωρούν υποχρέωσή τους να διαχειρίζονται τη σχέση με το Πεκίνο, ακόμη και όταν τα εθνικά συμφέροντα των δύο χωρών δεν συμπίπτουν.

Όπως σημείωσε, υπάρχουν μακροπρόθεσμες προκλήσεις που θα συνεχίσουν να προκαλούν εντάσεις, αλλά η διαχείριση της σχέσης αυτής θεωρείται απαραίτητη για τη διεθνή σταθερότητα.

Με πληροφορίες από ΕRTnews

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ρούμπιο από Διάσκεψη Μονάχου: Η Αμερική θα παραμείνει «παιδί της Ευρώπης» - Επιδιώκουμε αναζωογόνηση της διατλαντικής συμμαχίας

Ρούμπιο από Διάσκεψη Μονάχου: Η Αμερική θα παραμείνει «παιδί της Ευρώπης» - Επιδιώκουμε αναζωογόνηση της διατλαντικής συμμαχίας

11:22 14/02
Σε κατάσταση πολιορκίας από την κακοκαιρία η Ηλεία - Τεράστιος βράχος απειλεί κατοικίες στο Κατάκολο

Σε κατάσταση πολιορκίας από την κακοκαιρία η Ηλεία - Τεράστιος βράχος απειλεί κατοικίες στο Κατάκολο

10:54 14/02
Ασύλληπτη τραγωδία στη Βραζιλία: Πατέρας σκότωσε τους δύο γιους του και αυτοκτόνησε για την απιστία της συζύγου του

Ασύλληπτη τραγωδία στη Βραζιλία: Πατέρας σκότωσε τους δύο γιους του και αυτοκτόνησε για την απιστία της συζύγου του

07:41 14/02
Οδηγός πήγαινε με την... όπισθεν στη ΛΕΑ της λεωφόρου Σχιστού για να αποφύγει την κίνηση - BINTEO

Οδηγός πήγαινε με την... όπισθεν στη ΛΕΑ της λεωφόρου Σχιστού για να αποφύγει την κίνηση - BINTEO

09:27 14/02
Κωνσταντίνα Μπεκιάρη: Το μήνυμα όλο νόημα για του Αγίου Βαλεντίνου

Κωνσταντίνα Μπεκιάρη: Το μήνυμα όλο νόημα για του Αγίου Βαλεντίνου

11:00 14/02
Μπέττυ Αρβανίτη: «Αν για κάτι είμαι ευχαριστημένη, είναι ότι δεν έχω κάνει πράγματα που δεν ήθελα»

Μπέττυ Αρβανίτη: «Αν για κάτι είμαι ευχαριστημένη, είναι ότι δεν έχω κάνει πράγματα που δεν ήθελα»

07:02 12/02
Έλλη Λαμπέτη: Σε ανέμελες στιγμές με τη θετή της κόρη και τον σύζυγό της – Σπάνια φωτογραφία από το 1974

Έλλη Λαμπέτη: Σε ανέμελες στιγμές με τη θετή της κόρη και τον σύζυγό της – Σπάνια φωτογραφία από το 1974

09:30 14/02
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 14 Φεβρουαρίου – Άγιος Βαλεντίνος με άρωμα ελευθερίας

Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 14 Φεβρουαρίου – Άγιος Βαλεντίνος με άρωμα ελευθερίας

10:00 14/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved