Ρούμπιο από Γενεύη: Εχουμε κάνει τρομερή πρόοδο στο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία - Real.gr

Ρούμπιο από Γενεύη: Εχουμε κάνει τρομερή πρόοδο στο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία
Ρούμπιο από Γενεύη: Εχουμε κάνει τρομερή πρόοδο στο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

22:19, 23/11/2025
Ρούμπιο από Γενεύη: Εχουμε κάνει τρομερή πρόοδο στο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε «πολύ αισιόδοξος» για την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας «πολύ γρήγορα», έπειτα από μία ημέρα συνομιλιών στη Γενεύη με τους ουκρανούς και ευρωπαίους αξιωματούχους.

«Κάναμε τρομερή πρόοδο εδώ … έχουμε ένα βασικό κείμενο»…και κατά συνέπεια είμαι «πολύ αισιόδοξος» δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τα σημεία του σχεδίου και το καταφέραμε σήμερα», πρόσθεσε. «Υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει».

Ορισμένα από τα εκκρεμή θέματα αφορούν το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ενωση, διευκρίνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ενώ σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία είπε ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί.

«Πρέπει αυτό να το πάμε στη ρωσική πλευρά…πρέπει να συμφωνήσουν μ’ αυτό», είπε.

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε αισιόδοξος ότι «κάτι μπορεί να καταφέρουμε εδώ». «Κανένα από τα θέματα που δεν έχουν αποφασιστεί δεν είναι ανυπέρβλητο».

