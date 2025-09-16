Quantcast
Ρούμπιο: Πιθανή συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα - Real.gr
real player

Ρούμπιο: Πιθανή συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα

09:30, 16/09/2025
Ρούμπιο: Πιθανή συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ “πιθανόν” να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα, καθώς εξακολουθεί να ελπίζει να καταφέρει να διαπραγματευθεί μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία την οποία θα αποδεχθεί και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Τραμπ “είχε πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Πούτιν, πολλές συναντήσεις με τον Ζελένσκι και πιθανόν (θα συναντηθούν) μία ακόμη φορά την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη”, όπου θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επεσήμανε ο Ρούμπιο απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους από το Ισραήλ όπου βρίσκεται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

ΟΗΕ: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα - Τι αναφέρει έκθεση ερευνητών

ΟΗΕ: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα - Τι αναφέρει έκθεση ερευνητών

11:01 16/09
Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Τραμπ: Είμαστε 1.700 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και ελπίζουμε να είμαστε εις στο διηνεκές

Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Τραμπ: Είμαστε 1.700 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και ελπίζουμε να είμαστε εις στο διηνεκές

10:53 16/09
«Θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένεια σου»: Το απειλητικό μήνυμα που δέχτηκε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια

«Θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένεια σου»: Το απειλητικό μήνυμα που δέχτηκε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια

10:24 16/09
Βίντεο-σοκ: 38χρονος χτύπησε με το αυτοκίνητό του και σκότωσε 16χρονη επειδή τον απέρριψε

Βίντεο-σοκ: 38χρονος χτύπησε με το αυτοκίνητό του και σκότωσε 16χρονη επειδή τον απέρριψε

09:16 16/09
Λάρισα: 13χρονος συνελήφθη για παιδική πορνογραφία με τεχνητή νοημοσύνη - Θύμα του ένας 11χρονος

Λάρισα: 13χρονος συνελήφθη για παιδική πορνογραφία με τεχνητή νοημοσύνη - Θύμα του ένας 11χρονος

10:11 16/09
Καρυστιανού στο Kontra News για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος: «Δεν είναι κάτι που περνά από το μυαλό μας αυτή τη στιγμή»

Καρυστιανού στο Kontra News για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος: «Δεν είναι κάτι που περνά από το μυαλό μας αυτή τη στιγμή»

10:34 16/09
Εθνική ομάδα: Τα «έσπασαν» στα μπουζούκια για το χάλκινο στο Eurobasket - Το τραγούδι του Λαρεντζάκη, ο λουλουδοπόλεμος στον Γιάννη και το συρτάκι του Σπανούλη - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

Εθνική ομάδα: Τα «έσπασαν» στα μπουζούκια για το χάλκινο στο Eurobasket - Το τραγούδι του Λαρεντζάκη, ο λουλουδοπόλεμος στον Γιάννη και το συρτάκι του Σπανούλη - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

08:14 16/09
Καραλής: Θέλω κι εγώ να είμαι νικητής, θέλω να κάνω παγκόσμια ρεκόρ, θέλω να είμαι πρώτος - ΒΙΝΤΕΟ

Καραλής: Θέλω κι εγώ να είμαι νικητής, θέλω να κάνω παγκόσμια ρεκόρ, θέλω να είμαι πρώτος - ΒΙΝΤΕΟ

09:15 16/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved