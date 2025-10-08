Quantcast
Ρούμπιο: Θα συμμετάσχει σε υπουργική συνάντηση αύριο στο Παρίσι για τη μετάβαση σε μια μεταπολεμική Γάζα - Real.gr
real player

Ρούμπιο: Θα συμμετάσχει σε υπουργική συνάντηση αύριο στο Παρίσι για τη μετάβαση σε μια μεταπολεμική Γάζα

18:15, 08/10/2025
Ρούμπιο: Θα συμμετάσχει σε υπουργική συνάντηση αύριο στο Παρίσι για τη μετάβαση σε μια μεταπολεμική Γάζα

ΠΗΓΗ: State Department

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συμμετάσχει σε υπουργική συνάντηση που θα διεξαχθεί αύριο στο Παρίσι με ευρωπαϊκά, αραβικά και άλλα κράτη για να συζητηθεί η μετάβαση σε μια μεταπολεμική Γάζα, δήλωσαν σήμερα τρεις διπλωματικές πηγές.

Η συνάντησή τους, που θα γίνει παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ, της Χαμάς και μεσολαβητών στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ-Σέιχ στην Ερυθρά Θάλασσα, έχει στόχο να συζητηθεί το πώς θα εφαρμοστεί σχέδιο που πρότεινε ο Αμερικανικός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και να αξιολογηθούν οι συλλογικές δεσμεύσεις χωρών.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Παρίσι δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ – Reuters 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

12:07 10/10
ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

14:13 10/10
Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

11:56 10/10
Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

13:43 10/10
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

13:58 10/10
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

03:15 10/10
Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

11:49 10/10
Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

11:15 10/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved