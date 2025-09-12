Ρούμπιο: Θα υπάρξει ανάλογη ανταπόδοση των ΗΠΑ στην άδικη καταδίκη Μπολσονάρου - Real.gr

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διεμήνυσε πως θα υπάρξει η κατ’ αυτόν προσήκουσα «ανταπόδοση» από πλευράς ΗΠΑ μετά την επιβολή χθες Πέμπτη, από το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο (STF) της Βραζιλίας, βαριάς ποινής κάθειρξης στον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο της χώρας Ζαΐχ Μπολσονάρου, για απόπειρα πραξικοπήματος, στο πλαίσιο αυτού που ο υπουργός χαρακτήρισε «κυνήγι μαγισσών».

«Οι πολιτικοί διωγμοί από τον (δικαστή του STF) Αλεσάντρ τζι Μοράις, στον οποίο επιβάλλονται κυρώσεις (σ.σ. από την Ουάσιγκτον) για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχίζονται, καθώς ο ίδιος και άλλα μέλη του ανωτάτου δικαστηρίου της Βραζιλίας αποφάσισαν να φυλακίσουν άδικα τον πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρούμπιο μέσω X.

«Θα υπάρξει ανάλογη ανταπόδοση των ΗΠΑ σε αυτό το κυνήγι μαγισσών», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ήδη ασκούσε πιέσεις με διάφορες μορφές σε αυτή στην Μπραζίλια για να υποστηρίξει τον Ζαΐχ Μπολσονάρου, δηλωμένο θαυμαστή και σύμμαχο του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.