Ρουκέτες κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Βαγδάτη

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένας τρίτος πύραυλος έπεσε στον ποταμό Τίγρη, δίπλα στην Πράσινη Ζώνη, πρόσθεσε η πηγή.

Ένας Ιρακινός αξιωματικός της αστυνομίας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «δύο ρουκέτες Κατιούσα έπεσαν μέσα στην Πράσινη Ζώνη, όχι μακριά από την αμερικανική πρεσβεία». Όπως είπε, οι ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από την νότια Βαγδάτη, όπου έχουν εγκατασταθεί πολλοί παραστρατιωτικές πολιτοφυλακές που φέρουν τη στήριξη της Τεχεράνης.

#UPDATE The latest attack within the walled-off Green Zone, which hosts foreign embassies and Iraqi government buildings, comes amid heightened tensions between Baghdad's two main allies, Tehran and Washington https://t.co/WZk2dpUgnw