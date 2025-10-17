Quantcast
Ρουμανία: Eκρηξη σε πολυκατοικία στο Βουκουρέστι - Δύο νεκροί - Real.gr
real player

Ρουμανία: Eκρηξη σε πολυκατοικία στο Βουκουρέστι – Δύο νεκροί

11:32, 17/10/2025
Ρουμανία: Eκρηξη σε πολυκατοικία στο Βουκουρέστι – Δύο νεκροί

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν σήμερα σε έκρηξη σε οκταώροφη πολυκατοικία στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας Βουκουρέστι, από την οποία κατέρρευσαν όροφοι, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Από την έκρηξη έσπασαν τα παράθυρα σε κοντινό σχολείο, σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Hotnews.ro. Δύο όροφοι κατέρρευσαν εντελώς, προκαλώντας ζημιές και σε χαμηλότερους ορόφους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 τραυματίστηκαν, όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα Biziday.ro, επικαλούμενη τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και το υπουργείο Υγείας. Στο σημείο βρίσκονταν ομάδες σωστικών συνεργείων αναζητώντας εγκλωβισμένους, σύμφωνα με την Biziday.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved